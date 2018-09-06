Женщины-генералы в армии. А вместо товарища - "пан". В парламенте сегодня сделали первый шаг к изменению обращения и приветствия для военных. Еще - поменяли условия выплат семьям погибших военнослужащих.

Но не армией единой. Позаботились и о предпринимателях. Как прошёл парламентский день - Елена Зорина подробнее.

У здания парламента - разнофлаговая мешанина. Пикет с требованием провести выборы по-новому и принять давно обещанную избирательную реформу. Запах предстоящих выборов сегодня витает и под куполом. За документы, о которых говорят протестующие, голосовать не спешат, больше - выясняют отношения. Возможно с октября - и это оптимистический прогноз - избирательный кодекс все же начнут рассматривать.

"5 тисяч правок, навіть якщо ми винесемо на голосування, то все рівно на це знадобиться не менше як півтора місяці. Тобто, вважай 3 пленарних тижні. А це півтора, два місяці ми будемо розглядати лише правки", - говорит Игорь Лапин, народный депутат, "Народный фронт".

Оппозиционеры считают, что и срок в полтора месяца - слишком большой. Тянуть - дальше некуда.

"Нехай там залишилося 2 або три тисячі поправок, але це потрібно робити тому що суспільство цього вимагає. Треба припините це! Спочатку до зубожіння довели людей, а потім створюють мережу, скуповують голоси і таким чином процвітає політична корупція", - говорит Юрий Бойко, глава фракции "Оппозиционный блок".

Но и в зале, и в кулуарах - как в той басне о лебеде, раке и щуке. У каждой фракции свои требования. Радикалы, к примеру, призывают подумать о социальном.

"Ми вимагаємо зараз у парламенті звіту уряду і голови "Нафтогазу" Коболєва про те, в чому необхідність підвищення ціни на газ. Мільйони людей отримують копійчані зарплати і пенсії, рішенням уряду обмежено, зрізано обсяги споживання газу, які дають право на нарахування субсидій. Ми вимагаємо від уряду скасувати рішення про те, щоб обмежити право українців на отримання субсидій, щоб субсидії нараховувалися по нормах минулої зими, ми вимагаємо звіту в парламенті голови "Нафтогазу" Коболєва і його відставки", - говорит Олег Ляшко, народный депутат, "Радикальная партия".

А начинают избранники с вопросов обороны. Решили позаботиться о семьях раненых и погибших военнослужащих.

"В нас держава виплачує одноразово допомогу родині загиблого бійця, але така допомога можливо виключно, якщо боєць загинув під час проходження служби. Ми власне цю норму про виплату родинам поширили на термін на один рік", - говорит Иван Винник, народный депутат, "Блок Петра Порошенко", секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны.

Еще уравнивают в правах женщин-военнослужащих. Они, как и мужчины, теперь смогут проходить дольше службу по контракту, назначаться на должности и даже получать генеральские погоны. Следом - берутся за изменение военного статута.

"Закріпити нове вітання "Слава Україні! - героям Слава!", а також впорядкувати ритуал підняття державного прапору України, крім того пропонується замінити слово "товаришу" словами "пане" при зверненні до військовослужбовця", - говорит Иван Руснак, первый замминистра обороны Украины.

Депутаты утверждают: так восстанавливают историческую справедливость. Один из избранников, который сейчас проходит службу в армии, ради этого голосования тоже вернулся в зал.

"Взяв на один день відпустку, щоб проголосувати сьогодні архіважливе для багатьох військових рішення. Це символ відмови від тоталітаризму, від русизму, від російщини і від комунізму. За той час коли я перебуваю в збройних силах, тільки один раз командир до мене звернувся "Слава Україні" і йому відповіли - "Героям слава", - говорит Сергей Рудык, народный депутат, "Блок Петра Порошенко".

Законопроект принимают, но пока в первом чтении. 284 - за. Новое приветствие военных звучит прямо в зале. От депутатов.

"Слава Україні! - героям Слава!"

Избранники вслед за военными, вспомнили и о предпринимателях. Одобрили предложение о едином окне на таможне.

"Дуже важливий закон з пропозиціями президента, який запроваджує єдине вікно на митниці, усуває від митного оформлення різних контролерів, фітосанітарів, екологів, які часто зловживаючи своїми правами отримують комерційну ренту з підприємців", - говорит Татьяна Острикова, народный депутат, "Самопомич".

А вот о наболевшем - утверждении членов Центризбиркома, о чем последние дни говорили много - сегодня и не вспомнили.

Видимо, все еще договариваются. Но в оппозиции уверяют, что парламентарии больше заняты полит-агитацией, чем реальной работой.

"Парламент сейчас по сути дела является продолжением политических штабов основных политических игроков. Парламентские фракции стали подразделением политических компаний. В стране бедность, в стране высокие тарифы, высокие цены. В стране невозможно получить нормальное медицинское обслуживание, поэтому мы считаем, что сессия парламента должна быть использована не для политиков, которые собрались не президентские выборы, а для людей. и решения должны быть приняты в интересах людей. "Оппозиционный блок" будет такие решения предлагать.

Мы считаем важнейшим шагом этого политического сезона - объединение всех политических сил, у которых есть общие ценности, у которых есть общие планы, общие цели. Поэтому мы будем инициировать такие объединения, мы будем в таких объединениях участвовать", - говорит Сергей Левочкин, народный депутат, "Оппозиционный блок".

Первая пленарная неделя - пока не показатель всего политического сезона.