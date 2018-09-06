Черноморский контроль. Пограничные службы ВМС Украины и турецкая береговая охрана усиливают совместную работу в водном пространстве. Сегодня пограничники двух стран инспектировали береговую линию Босфорского пролива. Как это было - видел Александр Васильченко.

Небо над Стамбулом затянуло грозовыми тучами. Турецкие пограничники не исключают небольшой шторм. Вскоре, береговая охрана встречает украинскую делегацию во главе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Короткое приветствие - и патрульный катер отходит от причала.

Сегодняшняя задача - совместный выход турецкой береговой охраны и украинской делегации в Босфорский пролив, инспектирование береговой линии и обмен опытом. К слову, и небольшое ухудшение погодных условий как нельзя кстати. Украинские специалисты могут в живую увидеть как с нестандартными ситуациями справляются их турецкие коллеги.

Основная работа проходит в капитанской рубке. Это один из четырех модернизированных мобильных катеров. Задача команды - поисково-спасательные работы. У каждого из присутствующих - своя функция.

"Это мое рабочее место, я отвечаю за пожарную безопасность всего корабля. Если вижу, что началось возгорание или задымление, я обязан моментально отреагировать"

Во время патрулирования - объясняют пограничники - береговая охрана Турции коммуницирует со службами других государств. В первую очередь это необходимо для быстрого реагирования на происшествия. Это может быть как задержание контрабандистов, так и спасение нелегальных мигрантов или помощь при кораблекрушении. Береговая охрана реагирует на все ситуации без исключения. Собственно, украинские ВМС в этом направлении уже давно работают с Турцией. Совсем недавно прошли совместные учения в Черном море. Погранслужбы двух государств намерены расширить точки соприкосновения, но детали пока не разглашают.

"6-7 будуть проводитися форум в Одесі. Там будуть присутні керівники прикордонних відомств усіх країн Чорноморського басейну за виключенням РФ. Там всі питання будуть вирішені", - говорит Петр Цегикал, глава государственной пограничной службы Украины.

"Что касается общих целей и сотрудничества, я полностью поддерживаю руководителя пограничной службы Украины", - говорит Ахмет Кендира, командующий береговой охраной Турции.

В свою очередь Арсен Аваков подчеркнул, что такое сотрудничество значительно усилит работу пограничных служб в акватории Черного моря.

"Идет очень серьезная консультация и работа для совместных действий береговой охраны Турции и наших пограничных ВМС для координации работы по тем сложным задачам, которые возникают в бассейне Черного моря. Кроме того, мы обсуждаем механизмы мониторинга пространства и совместные принятия решений по тем или иным ситуациям. Это серьезно облегчает наши функции в Черноморском регионе", - говорит Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины.

В рамках подписанных договоренностей, один из главных приоритетов - это работа по охране природных ресурсов, борьба с контрабандой и организованной преступностью, а так же нелегальная миграция.