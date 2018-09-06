Миссия Международного валютного фонда начала свою работу в Киеве. Сегодня с ее председателем Роном ван Роденом провел первые переговоры премьер-министр Владимир Гройсман.

Эксперты МВФ пробудут в Украине до 19 сентября. Обсудят сотрудничество с Киевом, включая финансовую помощь от Фонда.