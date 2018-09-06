В Киеве эвакуировали бизнес-центр "Парус" из-за угрозы пожара [ Редактировать ]
В столице эвакуировали бизнес-центр "Парус". По данным издания "Страна.юэй", там произошло возгорание. Причина - короткое замыкание в одном из автомобилей, припаркованном в подземном гараже.
На место уже прибыли несколько пожарных машин и скорая помощь. О пострадавших - пока не сообщается.
по теме
Пожар в Киеве: на Подоле вспыхнул крупный завод (фото)
В Подольском районе Киева произошел пожар на заводе, производящем оконные и фасадные конструкции
Кошмарный пожар на заводе "Маяк" в Киеве виден издалека (фото, видео)
В Киеве вспыхнул масштабный пожар в здании завода "Маяк", недалеко от станции метро "Почайная"
На Крещатике загорелся ресторан
В центре Киева вспыхнул ресторан, находящийся на улице Крещатик. Пожар долго не могли полноценно тушить
У Києві впав приватний гелікоптер
Вертоліт злетів зі столичного Гідропарку о сьомій ранку, але вже за сорок секунд впав на дерева на території Труханового острова
У Дніпрі згоріли два люксових автомобілі
Цієї ночі у Дніпрі згоріли два дорогих автомобілі. У центрі міста в дворі спалахнули - Tesla і Lexus. Машини були припарковані близько одна до одної. Вогонь швидко знищив обидві, відновленню вони не підлягають. Полум'я було настільки потужним, що перекинулось і на сусідню будівлю. Зайнялася стіна