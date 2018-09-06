В столице эвакуировали бизнес-центр "Парус". По данным издания "Страна.юэй", там произошло возгорание. Причина - короткое замыкание в одном из автомобилей, припаркованном в подземном гараже.

На место уже прибыли несколько пожарных машин и скорая помощь. О пострадавших - пока не сообщается.