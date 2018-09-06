Сделать из черного - белое. Кабмин уже буквально через месяц вплотную займется зарплатами в конвертах. Масштабные проверки прокатятся по всей стране. Как это будет выглядеть на практике, и какие подводные камни, у этого на первый взгляд благого дела? Разбирались наши корреспонденты.

Рабочий день Николая начинается в 7 утра и длится 12, а иногда и 14 часов. Работает он в частной компании - неофициально. Зарплату получает в конверте. Николай приехал в Киев из Ривненской области 5 лет назад. В свои 47 - мастер по ремонтам не смог найти работу с достойной "белой" зарплатой. Он просит не показывать его лицо - если интервью увидит работодатель, уволит на следующий день.

"На жаль, за моїм фахом мені пропонували роботу тільки неофіційну. Та робота, що мене цікавить - по моїй професії, вона в Києві вся неофіційна майже. А якщо є якась офіційна, то зарплата маленька".

Больше всего мужчину волнует вопрос пенсии - ведь трудовой стаж не начисляется. Он, как и 4 миллиона украинцев, которые - по данным Госстата - работают нелегально - в старости не сможет рассчитывать на выплаты. Но и это - не все риски. Заболел - остаешься без больничного. Кроме того, зачастую "нелегалы" трудятся без выходных.

"Человек, который работает не официально - лишен всех гарантий. Это касается и выплаты зарплат, это касается и гарантий, связанных с травмами. Фактически, если что-то произойдет, он сможет рассчитывать только на себя. Если он будет обращаться в госорганы, то доказать сам факт его работы будет сложно. Тем более, люди не всегда даже знают, кто является его работодателем - кому потом предъявить претензии", - говорит Михаил Ильяшев, юрист, управляющий партнер юридической фирмы "Ильяшев и партнеры".

Сейчас, по словам юристов, действуют 2 схемы. "Серая зарплата" - когда минималку работник получает официально, остальное - в конверте. И "черные зарплаты" - когда на руки, в обход законов, выплачивают все деньги. За месяц до начала проверок власти намерены убедить работодателей привести в порядок штатное расписание и "отбелить" зарплаты. С этими схемами сталкивался почти каждый, кто искал работу.

"Ситуация такая в Украине получилась, что людям или вообще платят маленькую зарплату или платят неофициально. И они вынуждены идти на такие условия, потому что надо как то выживать".

"На неофіційній роботі більше платять, чим на обичній. Мізерну зарплату получають. Це мислімо? А люди працюють дуже важко. І ризикують своїм здоров'ям. І люди влаштовуються неофіційно, получають собі якусь допомогу до пенсії, до зарплати."

Но откуда возьмутся деньги на соцвыплаты, если каждый третий работник - не платит налоги. Это колоссальные средства. Поэтому в Кабмине решили с 5 октября начать реальную борьбу с нелегальным трудоустройством, и даже утвердили соответствующее распоряжение.

В рейдах планируется задействовать налоговиков, Госслужбу по вопросам труда, местные органы исполнительной власти и даже Нацполицию. Все ведомства должны будут передавать данные в Минсоцполитики, а те - до 15 числа каждого месяца - отчитываться о результатах проверок в Кабмине.

"Всі ті, хто працюють, мають бути по закону оформлені, щоб були абсолютні гарантії працевлаштування, щоб були гарантії того, що людину ніхто безпідствано не вижене, і в тому числі для роботодавців є гарантією того, що це абсолютно відкриті трудові стосунки, в яких є повна відповідальність.

Ми вам дамо, наприклад, місяць. За місяць, наприклад, всіх оформіть, а потім на нас не ображайтесь", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.

По словам самих предпринимателей, идея проверить всех и вся - неплохая. Но на практике - все может оказаться сложнее.

"Рада підприємців при Кабінеті міністрів України виступає за те, щоб легалізувати заробітні плати, щоб захистити працівника перед роботодавцем. Однак ми категорично заперечуємо, щоб це не було тиском на бізнес, який легально працює, який легально платить заробітні плати", - говорит Елена Кравченко, замглавы Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины

Мы направили запрос в Министерство соцполитики, чтобы узнать, каким образом в октябре будут проходить масштабные проверки. Однако там пока не готовы ответить, почему украинцы становятся нелегалами в собственной стране.