Вернуть соцвыплаты требуют в Социальном совете Украины.

Напомним, Конституционный Суд вынес вердикт о том, что чернобыльцев незаконно лишили льгот и выплат. Но в правительстве приняли постановление, что комиссия Пенсионного фонда будет решать - проводить ли перерасчет, невзирая на судебное решение.

В социальном совете выдвинули ультиматум - если в течение недели Кабмин не гарантирует выполнение вердикта Конституционного Суда, - люди выйдут на протесты.

"Оформляем обращение, если в течении недели не получаем внятного ответа от правительства, когда будут выполнены решения Конституционных судов Украины, по чернобыльцам, по ветеранам, по пенсионерам, то значит тем самым они сегодня провоцируют людей. Другого выхода нет, как идти на законные акции протеста", - заявила Наталья Королевская, народный депутат, фракция "Оппозиционный блок".

"Вчора ми прийняли рішення на комітеті про відставку міністра соціальної політики Андрія Реви, багато в чому воно пов'язане з неврахуванням інтересів чорнобильців, афганців, дітей війни, шахтарів, військових пенсіонерів.

Ми не згорнемо нашу боротьбу, ми її посилимо, ми її разом всім Комітетом ще додатково перенесемо на вулицю", - подчеркнул Сергей Каплин, лидер "Социалистической партии Украины".