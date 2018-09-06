В Украине появится новая ветряная электростанция. Построит ее норвежская компания.

Договор о сотрудничестве подписали президент Петр Порошенко и министр иностранных дел Норвегии. По словам главы государства, соглашение привлечет инвестиции в полмиллиарда долларов и создаст новые рабочие места.

Главная же задача будущего проекта - обеспечить энергетическую безопасность юга нашей страны. Ветроэлектростанцию построят в Херсонской области.

"Ці 120 метрові велетні будуть розташовані буквально в лічених кілометрах від озера Сіваш і від території окупованої Російською Федерацією, території українського Криму. І дозвольте мені передбачити, що Норвезькі інвестиції в декількох кілометрах від адміністративного кордону з окупованою територією - є твердим переконанням, що ця територія буде звільнена. Крим є українським", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.

"То, что происходит сейчас, очень полезно. Особенно - растущая заинтересованность норвежских компаний инвестировать в Украину. Все они рассчитывают на продолжение реформ. Несмотря на то, что вы вступаете в предвыборный период, мы надеемся, что преобразования продолжатся", - говорит Ине Эриксен Серейде, министр иностранных дел Норвегии.