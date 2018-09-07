За отруєнням Сергія та Юлії Скрипалів стоїть Росія. Таку позицію Британії підтримали західні держави на екстреному засіданні Радбезу ООН. Велика Британія, США, Канада, Франція та Німеччина у спільній заяві привітали прогрес у розслідуванні справи Скрипалів і наголосили: впевнені, що російські спецслужби діяли за наказом російського уряду.

Водночас на екстреному засіданні представниця Сполученого королівства Карен Пірс зазначила: підозрюваних у справі шукатиме Інтерпол. І нагадала про можливе посилення санкцій проти Москви. Представник Росії Василь Небензя вкотре всі звинувачення відкинув.

"Поведінка одного з постійних членів Ради Безпеки свідчить про те, що ця держава намагалася вбити Скрипалів. Вона грала з життями містян у Солсбері, немов із кубиками. Вони працюють у паралельному всесвіті, де норми міжнародного права перекручують", - говорить Карен Пірс, постійний представник Великої Британії в ООН.