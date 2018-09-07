На Луганщині найгарячіше нині на ділянці Золоте-Новотошківське-Кримське. Після кількох днів тиші ворог знову намагається прорватися до Сіверського Дінця. Докладніше про ситуацію в цьому районі Геннадій Вівденко.

Ще півмісяця тому тут в степу під селищем Кримске в Луганскій області точився жорсткий бій з окупантами. Ворог намагався прорватисся до річки Сіверський Донець в цьому районі. Безуспішно. Після поразки противник затих на кілька днів. Проте зараз украінські бійці відмічають його активність.

Поступово, день за днем, свідчать наші солдати, окупанти збільшують тут кількість обстрілів українських позицій. Не дійшло лишень до великокаліберної артилерії, як два тижні тому.

"120 минометами не стреляют, но СПГ, РПГ, крупнокалиберные пулеметы. Постоянно ведет огонь по нашим позициям", - розповідає Петро, боєць ЗСУ.

З огляду на це, бійці постійно перебувають у напруженому та тривожному очікуванні. При цьому у повній бойовій готовності.

"Це ж противник. Від нього можна очікувати чого завгодно. На даний час я не можу гарантирувать, що вони не підуть в атаку на якомусь участку або не обстріляють артилерією", - говорить Юрій, боєць ЗСУ.

Досвідчений Віктор Олександрович спостерігає за противником. Він вишукує місця можливих пострілів артилерії противника, щоб коригувати вогонь у відповідь. Оптику продарували литовці і вона вже допомогла в бою.

"Це нам привезли волонтери з Прибалтики. Такий презент нам зробили дуже потрібний. Що не кажіть, стократне збільшення це шось. Те шо ми раніше не бачили, зараз можем спокійно спостерігати", - розповідає Віктор Олександрович, боєць ЗСУ.

Поки був перепочинок, тут встигли збудувати новий бліндаж. Більш глибокий та комфортний.

"Мы страемся так делать, чтобы была возможность укрепиться. Укрепляемся, копаем окопы, видвигамся туда вперед по-тихоньку. Это наша земля. Они люди временные. Мы их отсюда выгоним", - каже Павло, боєць ЗСУ.

Район селища Кримське залишається надто важливим для украінської оборони на лівому березі Сіверського Дінця. Тому атаки ворога, після нещадавньої поразки, відновилися тут так швидко .