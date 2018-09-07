На Донбассе боевики "накрыли" 13 населенных пунктов [ Редактировать ]
В течение 6 сентября боевики на Донбассе 28 раз открывали огонь по позициям войск Украины. Прицельный огонь велся из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Осуществлены обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое-4, Майорск, Южное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино, сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook.
Потерь среди военнослужащих Украины нет. При этом двух боевиков уничтожили и еще трое ранены.
С начала 7 сентября боевики пять раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Крымского, Гнутово и Водяного. При этом, грубо нарушив условия "школьного" перемирие, по позициям вблизи Крымского огонь велся с применением артиллерии. Потерь среди украинских защитников нет.
5 сентября на Донбассе погиб украинский военнослужащий.
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