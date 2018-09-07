В Ужгороді впав будівельний кран [ Редактировать ]
У центрі Ужгорода впав будівельний кран. Інцидент стався на будівництві в центрі міста.
За словами очевидців, кран перекинувся раптово. Багатотонний "камаз" завмер на задніх колесах під кутом 45 градусів.
Минулося без жертв і руйнувань.
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