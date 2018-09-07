У Києві розслідують авіакатастрофу на Трухановому острові

У Києві розслідують аварію на Трухановому острові. Напередодні там розбився вертоліт. На борту були два пілоти, обох доправили до лікарні з травмами середньої тяжкості. Одного довелося витягати з кабіни за допомогою спецзасобів - йому затисло ногу. Вертоліт був цивільним, належав приватній компанії