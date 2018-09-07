Жителі кількох сіл Миколаївської області готові до протестів, якщо влада не вирішить проблему електропостачання. Вже протягом року кілька тисяч людей систематично сидять без світла. У чому причини відімкнень, людям ніхто пояснити не зміг. Чиновники звернули увагу на проблему лише після того, як ситуацією зацікавилися журналісти.

Тепер, щоб помити посуд або прийняти душ, Тетяна Хабібулловна змушена по кілька разів на день носити в будинок відра з водою з криниці. Обладнання, яке качало воду автоматично, вже не раз ламалося, і нещодавно - остаточно згоріло після чергового вимкнення світла.

"600 за перемотування, потім ще 600. А зараз новий треба купувати. Не знаю, скільки він зараз коштує. До 3 тисяч", - говорить Тетяна Хмара, мешканка села Лимани.

Пральною машиною користуватися небезпечно, зберігати продукти в холодильнику - марно, а просто подивитися телевізор для жителів сіл Лимани і Лупареве - тепер розкіш. А взимку проблем ще більше. Із жовтня минулого року в селах регулярно відключають світло.

"Відключають світло. І так виходить кожні 2 дні. І на весь день", - каже Гульчехра Могилевич, мешканка села Лупареве.

"Ми поставили відсікачі напруги. Постійно коливається напруга. 220, 240, 245. Десь 2-3 дня все нормально, а потім така чехарда починається. Відключається - включається. Скачки до 260 вольт", - розповідає Наталія Плескач, мешканка села Лимани.

Люди у розпачі. Кажуть. у вік новітніх технологій майже 20 тисяч людей не мають можливості користуватися елементарними благами цивілізації. При тому, що платять за електрику справно. І навіть наперед. Староста сіл Наталія Панаш обурена, на її звернення обленерго раніше відповідало самими лише відписками, а тепер і зовсім не реагує. Люди мають намір пікетувати будівлю компанії.

"Якщо жителі - 2 автобуса або 1, пріїдуть на Громадянська, 40, або під нашу філію "Південна", і станут перед дверима і не пустять їх хоча б на годину на роботу тих чиновніків, які не хотять помогти нам вирішити проблему, думаю, что смороду задумаються, что люди в селі теж люди", - говорить Наталія Панаш, староста сіл Лимани і Лупареве

А ось нашій знімальній групі з представниками енергопостачальної компанії вдалося поспілкуватися. Виявилося, причина відімкнень у зношеності електромереж.

"У нас є план їх ремонтів, реконструкцій. Дані села були заплановані на жовтень-листопад цього року. Ми вирішили провести реконструкцію та ремонтні роботи в цьому місяці", - каже Володимир Пронін, керівник інформаційної служби АТ "Миколаївобленерго"

Ремонтні роботи триватимуть не менше місяця - до початку жовтня. Селяни кажуть, якщо відключення світла будуть тривати - протестуватимуть.