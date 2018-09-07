Истребители США перехватили российские бомбардировщики [ Редактировать ]
Истребители США F-22 провели 1 сентября перехват и сопровождение двух российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95.
Инцидент произошел в небе к западу от побережья штата Аляска, сообщило 6 сентября издание The Washington Free Beacon.
"Два базирующихся на Аляске F-22 перехватили и визуально идентифицировали два российских дальних бомбардировщика Ту-95 "Медведь", летевших к югу от Алеутских островов в опознавательной зоне ПВО Аляски", - говорится в сообщении.
Он также добавил, что F-22 сопровождали российские самолеты до тех пор, пока те не покинули опознавательную зону ПВО, которая простирается на расстояние около 320 км от западного побережья штата.
При этом подчеркивается, что Ту-95 не нарушали границу воздушного пространство США или Канады.
За несколько дней до этого Британия перехватила российский самолет над Черным морем.
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