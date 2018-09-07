Погода в Украине 7 сентября резко ухудшится [ Редактировать ]
Лето закончилось и на смену жаре в Украину приходит ненастная осень. Уже 7 сентября по всей Украине, кроме северо-восточной части, ожидаются грозы с ливнями, а на юге страны выпадет град.
"Днем 7 сентября в Украине, кроме северо-восточной части, грозы, на юге страны в отдельных районах град, в Винницкой, Одесской, Николаевской области местами сильные дожди", - передает сообщение Укргидрометцентра УНН.
Также в южной и восточной части ожидаются сильные порывы ветра и шквалы 15-20 метров в секунду.
При этом 7 сентября в Украине, кроме большинства западных и Одесской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Кроме того, в сентябре украинцев ждут температурные "качели".
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