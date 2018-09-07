Лето закончилось и на смену жаре в Украину приходит ненастная осень. Уже 7 сентября по всей Украине, кроме северо-восточной части, ожидаются грозы с ливнями, а на юге страны выпадет град.

"Днем 7 сентября в Украине, кроме северо-восточной части, грозы, на юге страны в отдельных районах град, в Винницкой, Одесской, Николаевской области местами сильные дожди", - передает сообщение Укргидрометцентра УНН.

Также в южной и восточной части ожидаются сильные порывы ветра и шквалы 15-20 метров в секунду.

При этом 7 сентября в Украине, кроме большинства западных и Одесской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, в сентябре украинцев ждут температурные "качели".