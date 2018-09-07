У Соединенных Штатов Америки есть "множество доказательств" того, что готовится применение химического оружия в сирийском Идлибе, заявил спецпредставитель США по Сирии Джим Джеффри. Он подчеркнул, что у Вашингтона "есть хорошие основания для того, чтобы делать такие предостережения".

Джеффри отметил, что Белый дом выступает против любого наступления, поскольку это будет "безрассудной эскалацией". Спецпредставитель добавил, что наступление российских и сирийских войск и применение химоружия приведет к огромным потокам беженцев в Турцию, передает Reuters.

Ранее Вашингтон резко отреагировал на применение химического оружия в Сирии.