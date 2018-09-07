США предупредили о готовящейся химатаке в Сирии [ Редактировать ]
У Соединенных Штатов Америки есть "множество доказательств" того, что готовится применение химического оружия в сирийском Идлибе, заявил спецпредставитель США по Сирии Джим Джеффри. Он подчеркнул, что у Вашингтона "есть хорошие основания для того, чтобы делать такие предостережения".
Джеффри отметил, что Белый дом выступает против любого наступления, поскольку это будет "безрассудной эскалацией". Спецпредставитель добавил, что наступление российских и сирийских войск и применение химоружия приведет к огромным потокам беженцев в Турцию, передает Reuters.
Ранее Вашингтон резко отреагировал на применение химического оружия в Сирии.
по теме
США резко отреагировали на применение химоружия в Сирии
Вашингтон намерен продолжить работу по поиску долгосрочного дипломатического решения военного конфликта в Сирии
США предупредили Россию о возможном ударе по Сирии
Американская разведка получила информацию о возможности применения сирийской армией химического оружия
До Сирії прямує американський підводний човен з крилатими ракетами
Американський атомний підводний човен, оснащений крилатими ракетами "Томагавк", узяв курс на Східне Середземномор'я
Война в Сирии: Дональд Трамп сделал предостережение России
Дональд Трамп призвал Москву не допустить обострения в Сирии и "гуманитарной ошибки" - что может произойти и какую цену заплатит мир?
Війна в Сирії: Дональд Трамп зробив "останнє попередження"
Ситуація в Сирії може ускладнитися в будь-яку хвилину - за даними ЗМІ, у Перську затоку відправлений есмінець ВМС США Sullivans з 56 крилатими ракетами на борту, на авіабазу у Катарі перекидають американські стратегічні бомбардувальники військово-повітряних сил США