Армія Асада готується застосувати хімічну зброю у Ідліб [ Редактировать ]
Армія Асада готується застосувати хімічну зброю у сирійській провінції Ідліб. Про це заявив новий спецпредставник Держсекретаря США з Сирії Джім Джеффрі.
За його даними, Асад стягує свої війська до кордону провінції - останнього найбільшого анклаву повстанців. Підтримку Асаду з повітря надають росіяни. Вони вже завдали кілька авіаударів.
Такі дії, певні у Держдепі, зазвичай передують великому наступу. Там застерігають Дамаск і Москву проти "необдуманої ескалації", що може призвести до збільшення потоку біженців до Туреччини.
Нагадаю, сьогодні у Тегерані відбудеться зустріч представників Ірану, Росії та Туреччини щодо подальшої долі Ідлібу.
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