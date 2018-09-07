Армія Асада готується застосувати хімічну зброю у сирійській провінції Ідліб. Про це заявив новий спецпредставник Держсекретаря США з Сирії Джім Джеффрі.

За його даними, Асад стягує свої війська до кордону провінції - останнього найбільшого анклаву повстанців. Підтримку Асаду з повітря надають росіяни. Вони вже завдали кілька авіаударів.

Такі дії, певні у Держдепі, зазвичай передують великому наступу. Там застерігають Дамаск і Москву проти "необдуманої ескалації", що може призвести до збільшення потоку біженців до Туреччини.

Нагадаю, сьогодні у Тегерані відбудеться зустріч представників Ірану, Росії та Туреччини щодо подальшої долі Ідлібу.