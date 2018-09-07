У центрі Ужгорода впав будівельний кран [ Редактировать ]
У центрі Ужгорода впав будівельний кран. Інцидент стався на будівництві в центрі міста. За словами очевидців, кран перекинувся раптово.
Багатотонний "камаз" завмер на задніх колесах під кутом 45 градусів.
Минулося без жертв і руйнувань.
по теме
В Ужгороді впав будівельний кран
У центрі Ужгорода впав будівельний кран. Інцидент стався на будівництві в центрі міста. За словами очевидців - кран перекинувся раптово. Багатотонний "камаз" завмер на задніх колесах під кутом 45 градусів. Минулося без жертв і руйнувань
Взрывы боеприпасов в арсеналах ВСУ связаны с коррупцией - эксперт Старостин
Военный эксперт Андрей Старостин считает, что взрывы боеприпасов в арсеналах Вооруженных сил Украины связаны с коррупцией
В Харківській області пожежний вертоліт здійснив аварійну посадку
Пожежний гвинтокрил напередодні здійснив аварійну посадку в Харківській області. Це сталося поблизу селища Наталине Красноградського району. Надвечір вертоліт ДСНС намагався набрати чергову порцію води в річці для гасіння пожежі, і як розповідають очевидці - упав в очерет
В Одеській області правоохоронці виявили ящики з ракетами
Незвичайний арсенал зброї знайшли правоохоронці під Одесою. В одному з гаражів виявили ящики з ракетами типу "земля - повітря". Як повідомили в обласній поліції, схованку виявили в ході операції "Зброя" спільно з СБУ та прокуратурою
Смертельное ДТП на Закарпатье: грузовик "смял" два авто (фото)
На трассе Киев-Чоп Закарпатской области произошло ДТП с участием грузовика, легкового автомобиля и микроавтобуса