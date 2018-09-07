В Одеській області правоохоронці виявили ящики з ракетами

Незвичайний арсенал зброї знайшли правоохоронці під Одесою. В одному з гаражів виявили ящики з ракетами типу "земля - повітря". Як повідомили в обласній поліції, схованку виявили в ході операції "Зброя" спільно з СБУ та прокуратурою