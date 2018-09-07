В США пішов з життя голівудський актор та секс-символ 70х Берт Рейнольдс. Він прославився завдяки ролям у фільмах "Позбавлення", "Поліцейський та бандит" і "Перегони "Гарматне ядро"".

Рейнольз помер у лікарні в Флориді після інфаркту. Вісім років тому його зробили операцію на серці. Актору було 82 роки.