В США пішов з життя голівудський актор Берт Рейнольдс [ Редактировать ]
В США пішов з життя голівудський актор та секс-символ 70х Берт Рейнольдс. Він прославився завдяки ролям у фільмах "Позбавлення", "Поліцейський та бандит" і "Перегони "Гарматне ядро"".
Рейнольз помер у лікарні в Флориді після інфаркту. Вісім років тому його зробили операцію на серці. Актору було 82 роки.
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