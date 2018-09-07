Военный эксперт Андрей Старостин считает, что взрывы боеприпасов в арсеналах Вооруженных сил Украины связаны с коррупцией. Об этом он сообщил в комментарии интернет-изданию "Апостроф", передают "Українські новини".

"Во времена, когда Анатолий Гриценко возглавлял оборонное ведомство, были все шансы и бюджет на проведение реформы военной логистики и строительство новых арсеналов, но эти шансы не были использованы. Взрывы на военных складах стали печальной реальностью Украины. Теперь государству нужно больше 6 млрд. долларов на реконструкцию существующих арсеналов", - заявил Старостин.

Эксперт напомнил, что первые взрывы на военных складах начались еще в октябре 2003 года - тогда горели склады в Бахмуте (Донецкая область). Взрывы продолжилась в 2005 году - в Хмельницкой области взорвались 52 железнодорожных вагона - уничтожено около 1 тыс. тонн снарядов для пушек и гранат для подствольных гранатометов к автомату Калашникова (АК).

Причиной взрывов могли быть бизнес-интересы руководителя Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) Украины Давида Жвании, который как раз приватизировал единственного в государстве производителя патронов к АК - "Луганский патронный завод" (ЛПЗ) и активно продавал на экспорт патроны и гранаты к подствольникам - вот только гранаты ЛПЗ не производил. Ими можно было разжиться разве что во время катастроф на военных арсеналах – не в этом ли причины взрывов? - говорится в статье издания "Апостроф". Ведь не было обнародовано точное число уничтоженных гранат и боеприпасов, которые остались. "Необоснованная таинственность создавала широкое поле для злоупотреблений", - уточнил эксперт.

За безопасность хранилищ отвечал глава оборонного ведомства Анатолий Гриценко. Тот факт, что ликвидацией последствий взрывов занимался бывший министр МЧС Давид Жвания, который был непосредственно заинтересован в возникновении взрывов на военных складах - не вызвал у Гриценко никаких подозрений. Следствие доказало, что причиной взрывов была халатность военных, но Гриценко публично этого не признал и называл взрывы "странными" и делал намеки в отношении России.

Следующие взрывы произошли в Цвитохе (Славутский район, Хмельницкая область), Новобогдановке (Мелитопольский район, Запорожская область). С 2005 по 2008 годы, из государственного бюджета начала активно финансироваться "программа живучести", предложенная Министерством обороны Украины - за госсредства планировалось строительство новых арсеналов. Но выделенные средства бывший министр обороны Гриценко почему-то потратил на неконтролируемые ремонты старых хранилищ. Именно поэтому на момент начало агрессии Российской Федерации не было построено ни одного нового склада боеприпасов. Сейчас государство должно найти до 2020 года для строительства и полной реконструкции 135 арсеналов невероятную сумму в эквиваленте 6,75 млрд долларов - реконструкция (не строительство) 1 действующего арсенала обойдется военному бюджету в 1 млрд 245 млн гривен, то есть около 50 млн долларов и потребует 2,8 лет на проектно-строительные работы.

Из-за управленческих ошибок Гриценко реформы управления армии забуксовали, а взрывы складов стали серийными. Сейчас в Украине есть обязательства перед профильным логистическим трастовым фондом НАТО (фонд собирает среди стран-партнеров средства на реформу логистики ВСУ) - развертывание компьютеризированных и автоматизированных систем хранения-выдачи имущества в каждом хранилище в период 2020-24 годов. "Но это технически невозможно, потому что Гриценко не реализовал нулевой этап - реконструкцию существующих арсеналов и строительство новых", - подчеркнул эксперт.

"Кабинет Министров (Украины) планирует увеличить ассигнования по Программе повышения живучести хранилищ до 800 млн гривен (сейчас 500 млн гривен в год), но сначала надо установить причины несостоявшихся реформ служб тыла армии в период руководства министра Гриценко", - резюмировал эксперт.