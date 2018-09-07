В пятницу, 7 сентября, в Киеве, на проспекте Маяковского, приготовление еды обернулось для женщины смертью. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Инцидент произошел на 3 этаже дома №28-б. Во время готовки у женщины подгорела еда и она надышалась угарным газом.

Спасатели вынесли на свежий воздух жительницу квартиры. Женщину, 1954 года рождения, передали медработникам. Во время реанимационных мероприятий она умерла. Пожар избежали, отключив электроплиту.

Ранее мы писали о том, что секс обернулся для пары смертью.