Женщина готовила есть и умерла [ Редактировать ]
В пятницу, 7 сентября, в Киеве, на проспекте Маяковского, приготовление еды обернулось для женщины смертью. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.
Инцидент произошел на 3 этаже дома №28-б. Во время готовки у женщины подгорела еда и она надышалась угарным газом.
Спасатели вынесли на свежий воздух жительницу квартиры. Женщину, 1954 года рождения, передали медработникам. Во время реанимационных мероприятий она умерла. Пожар избежали, отключив электроплиту.
Ранее мы писали о том, что секс обернулся для пары смертью.
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