Выходка Илона Маска в прямом эфире шокировала зрителей (видео) [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
Ведущий подкастов Джо Рогано пригласил к себе на прямой эфир Илона Маска, который за время 2,5-часового прямого эфира позволил себе пить виски и курить марихуану. Данная видеозапись доступна на YouTube.
Бизнесмен попробовал наркотик во время беседы с американским комиком и телеведущим Джо Роганом. После этого, генеральный директор Tesla выпил виски со людом, подчеркнув, что алкоголь также является наркотиком.
Интервьюер уточнил у Маска, делал ли он это раньше. Бизнесмен ответил утвердительно.
"Да, я думаю, что однажды пробовал", - заявил он.
Роган предположил, что Маск не может себе позволить употреблять наркотики из-за акционеров, на что тот ответил, что это вполне законно.
К слову, в американском штате Калифорния употребление марихуаны в рекреационных целях легально. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2018 года.
Напомним, что ранее Илон Маск снова вернулся к обвинениям в педофилии.
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