Ведущий подкастов Джо Рогано пригласил к себе на прямой эфир Илона Маска, который за время 2,5-часового прямого эфира позволил себе пить виски и курить марихуану. Данная видеозапись доступна на YouTube.

Бизнесмен попробовал наркотик во время беседы с американским комиком и телеведущим Джо Роганом. После этого, генеральный директор Tesla выпил виски со людом, подчеркнув, что алкоголь также является наркотиком.

Интервьюер уточнил у Маска, делал ли он это раньше. Бизнесмен ответил утвердительно.

"Да, я думаю, что однажды пробовал", - заявил он.

Роган предположил, что Маск не может себе позволить употреблять наркотики из-за акционеров, на что тот ответил, что это вполне законно.

К слову, в американском штате Калифорния употребление марихуаны в рекреационных целях легально. Соответствующий закон вступил в силу 1 января 2018 года.

Напомним, что ранее Илон Маск снова вернулся к обвинениям в педофилии.