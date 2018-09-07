В 2017 году Украина и США подписали соглашение FATCA, которое предусматривает, что Украина будет предоставлять США информацию о счетах американцев в украинских банках.

Украина обязалась до конца года ратифицировать это соглашение. Иначе, США могут исключить Украину из "белого" списка стран и ввести санкции, сообщает Минфин в Facebook.

"7 февраля 2017 года Украина и США подписали соглашение FATCA. Оно создает механизмы по улучшению сотрудничества между налоговыми органами двух стран. В ВР зарегистрирован проект закона № 0179 о ратификации Соглашения и связанные законопроекты № 8189 и № 8190, которые вносят изменения в Налоговый кодекс и в отраслевое законодательство для выполнения финансовыми учреждениями Украины требований закона FATCA. Украина обязалась до конца года ратифицировать соглашение. В противном случае - США могут исключить Украину из „белого" списка стран и ввести санкции", - рассказали в Минфине.

Верховная Рада должна рассмотреть ратификацию соглашения FATCA на следующей неделе.

Как пояснили в министерстве, FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) - это закон США о налогообложении иностранных счетов, который вступил в силу с 1 июля 2014 года. Его цель - помешать уклонению от уплаты налогов граждан США, работающих на территории других государств. Этот закон обязывает иностранные банки и другие финансовые учреждения предоставлять информацию о клиентах (номера счетов, обороты по счетам и остатки на них), физических и юридических лиц, в налоговую службу США - IRS.

Согласно первой модели, которую выбрала Украина, иностранные финансовые учреждения отчитываются перед своим правительством, которое затем передает информацию IRS. Вторая модель предусматривает, что иностранные финансовые учреждения отчитываются непосредственно перед IRS.

Согласно договору, обмен информацией будет осуществляться в одностороннем порядке. Однако в дальнейшем Украина сможет провести консультации с США о внесении изменений в соглашение о введении двустороннего обмена информацией, то есть получать данные о счетах украинских граждан в банках иностранных государств.

Ко всем финансовым учреждениям страны, которые не подписали соглашения могут применяться санкции:

принудительное взыскание 30% от суммы переводов через банковскую систему США и через банковскую систему стран, подписавших это соглашение;

репутационные риски для страны как такой, которая способствует уклонению от налогообложения.

В соответствии с соглашением, банки будут обязаны подавать отчеты с информацией о "американских" счета в ГФС, а она самостоятельно или через Минфин передавать полученную информацию в США.

Большинство банков уже зарегистрировались на электронном ресурсе IRS и разработали внутренние процедуры, необходимые для идентификации "американских" счетов. Банки будут требовать от своих клиентов заполнять опросники, в которых нужно указывать о наличии или отсутствии контроллеров - резидентов США, а в договора включать положения о согласии клиента на раскрытие информации по счету для выполнения требований FATCA.

Благодаря этому, бизнес, понимая ответственность за полноту и корректность раскрытия информации о конечных бенефициарах, вынужден будет существенно пересмотреть или структуру своих владельцев, или схемы своей работы.

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