Нумерологи утверждают, что пол ребенка можно определить при помощи цифр. Об этом пишет Dailyhoro.

Для этого напишите на листе бумаги свою дату рождения и дату рождения своего партнера.

Рядом укажите число месяца, когда произошло зачатие, или еще только планируется. Сложите числа своей даты рождения и числа даты рождения своего партнера. После этого разделите полученный результат на месяц зачатия. Если получится значение с остатком, то его не стоит брать в расчет. Если в ходе нумерологического расчета у вас вышло четное число, то родится девочка, а если нечетное, то мальчик.

Приведем пример:

Ваша дата рождения: 23.05.1963 = 2+3+0+5+1+9+6+3 = 29

Дата рождения вашего партнера: 2.11.1963 = 2+1+1+1+9+6+3 = 23

Месяц зачатия: июнь - 06

29+23 = 52 ; 52/6 = 8,6

Так как остаток в расчет не принимается, то получается просто 8. Число четное, значит в данном случае родится девочка. Однако по остатку можно определить еще и вероятность рождения ребенка того или иного пола. В приведенном примере остаток больше пяти, а значит есть небольшая вероятность того, что родится и мальчик. Если же остаток был меньше пяти или число вообще получилось без остатка, то в этом случает можно с уверенностью сказать, что родится девочка. Таким образом, остаток - это своего рода процент вероятности рождения ребенка того или иного пола.

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