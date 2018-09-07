Здоровье украинских политзаключенных в России продолжает ухудшаться - правозащитник [ Редактировать ]
Здоровье политзаключенного украинца Владимира Балуха - ухудшается. Такую тревожную информацию сегодня опубликовала омбудсмен Людмила Денисова. По ее информации, Владимир стремительно худеет, у него сильные боли в области печени и воспаление уха. Напомню, Балух голодает уже 171 день!
И сегодня 117-й день голодовки Олега Сенцова. Честно говоря, этот подсчет уже просто страшно вести. При этом точных данных о состоянии здоровья Олега - нет.
Российские официальные лица уверяют, что чувствует он себя... удовлетворительно. И - я цитирую - "организм адаптировался к голодовке". Это звучит даже ужаснее, чем сроки голодовки. Понятно, что таким заявлениям сложно верить.
Ну и в ближайшее время можно ожидать, что еще активнее этой темой будет заниматься Вашингтон. На сайте Белого дома нужное количество подписей набрала петиция с призывом к США использовать все рычаги для освобождения Сенцова
Раздел петиций на сайте Белого дома очень популярен у американцев, как средство коммуникации с властью. Правда, Администрация США реагирует не на все призывы, которые размещают в этом разделе. Но, вероятно, тема освобождения Сенцова все-таки привлечет необходимое внимание.
по теме
Состояние Олега Сенцова продолжает ухудшаться - правозащитник
По словам Ирины Геращенко, украинская сторона ради спасения Сенцова привлекала международных партнеров
У Сенаті США готують звернення щодо звільнення Сенцова - МЗС
Український режисер, незаконно засуджений у Росії голодує вже 101 день - за словами його адвоката Дмитра Дінзе - стан бранця близький до критичного
Німеччина стурбована станом здоров'я Олега Сенцова
У Берліні готові й надалі докладати зусиль задля звільнення українського політв'язня в Росії Олега Сенцова
Дистрифия и анемия: Сенцов рассказал о своем здоровье
Олег Сенцов написал письмо продюсеру Анне Паленчук, в котором в рассказал о своем самочувствии
Петицію про звільнення Сенцова підписали понад 100 тисяч людей
Українці так активно голосували, що сайт "впав". Після 78 тисяч підписів, із території України проголосувати стало неможливо