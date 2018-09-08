Армянская Апостольская церковь сегодня празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Как прошел праздник и что общего между "Софией Киевской" и армянской диаспорой Украины? Подробнее в нашем сюжете.

Покровская церковь на Подоле. Участники союза армянской молодежи Украины пришли помолится Пресвятой Богородице. Признаются, это место выбрали не случайно.

"Была церковь Армянская, которую сожгли. И она называлась "Рождение Богоматери". Решили в этот праздник посвятить место, где была наша церковь. И помолиться Богоматери за то, чтобы она всегда ходатайствовала за нашу молодежь, за нашу страну, за ту страну, в которой мы живем в Украине и за всех христиан", - говорит Карапет Гарибян, настоятель Киевской Армянской церкви.

После молитвы члены Союза армянской молодежи Украины возложили цветы к мемориалу, который воздвигли на месте сгоревшей Армянской церкви. Приехали со всех уголков страны.

"На сегодняшнее мероприятие приехали представители с разных городов - около 10. Все являются председателями молодежных организаций в своих городах, армянских молодежных организаций. Для нашей молодежи очень важно помнить и чтить такие даты. Мы организовываем это регулярно", - говорит Артур Саркисян, председатель Союза армянской молодежи Украины.

"В Києві буда досить велика вірменська община не тільки в 14 і пізніше століттях. І в Софіївському соборі ми можемо їх простежити від 11 століття".

Изучение истории и культуры Армянской диаспоры - одна из главных задач Союза армян Украины. Сотрудничает он и с национальными музеями. К примеру, недавно совместно с историками заповедника "София Киевская" провели круглый стол.

"После того, как Армянский храм сгорел, армяне вынуждены были прийти и попросить митрополита, чтобы получить разрешение проводить богослужение именно вот в этой части", - говорит Давид Давтян, глава историко-культурного комитета Союза армян Украины.

"В пределе армянском существуют армянские граффити 16-18 столетия, которые четко определяют тот факт, что в этом пределе существовали армяне", - говорит Давид Давтян, глава историко-культурного комитета Союза армян Украины.

Такие мероприятия необходимы и для развития национальных музеев, - уверяют работники заповедника. Кроме того, подобные встречи помогают более детально исследовать культуру армянской диаспоры и ее происхождение.

"Сьогоднішній "круглий стіл" актуалізував такі питання, як повторне дослідження, пошук невідомих раніше історичних джерел, які дозволяють нам простежити історію вірменської общини", - подчеркнул Вячеслав Корниенко, заместитель гендиректора по научной работе Национального заповедника "София Киевская".

В Союзе армян Украины обещают, что подобные обсуждения станут традицией.