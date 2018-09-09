Возле станции метро "Гидропарк" обнаружили тело киевлянина [ Редактировать ]
В Киеве возле станции метро "Гидропарк" спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям достали из Днепра тело молодого парня.
Об этом рассказала пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в столице Светлана Водолага, передает "24 канал".
По ее словам, погибший родился в 2000 году.
"По предварительным данным, он с друзьями прыгал в 3 часа ночи с Венецианского моста. Друзья сначала пытались его отыскать самостоятельно", - говорит она.
В то же время представитель ГСЧС со ссылкой на свидетелей добавляет, что молодой парень нырнул и не вынырнул.
"8 сентября в 7:30 тело достали спасатели и передали следственно-оперативной группе. Пока неизвестно, был ли погибший на момент ныряния в состоянии алкогольного опьянения", - подытожила Водолага.
Днями ранее во время поиска 16-летней украинки нашли тело самоубийцы.
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