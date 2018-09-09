Трамп уснул во время выступления Обамы [ Редактировать ]
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не смог досмотреть выступление и уснул, когда слушал критику своего предшественника Барака Обамы.
Об этом он сказал во время встречи со сторонниками в штате Северная Дакота, сообщает телеканал CNN.
"Я извиняюсь, я смотрел его, но я уснул. Его речь была очень хорошо, как раз для того, чтобы под нее спать", - сказал Трамп.
Обама 7 сентября выступил на предвыборном митинге в штате Иллинойс, где раскритиковал политику Трампа. По его словам, действующий президент использует "страхи и гнев" американцев в свою пользу и тем самым их разъединяет.
"Не нужно быть демократом или республиканцем, чтобы утверждать, что мы не должны подвергать нападкам людей только потому, как они выглядят или как они молятся. Мы должны восстать против дискриминации и дать вразумительный и четкий ответ тем, кто симпатизирует нацистским идеям", - сказал экс-президент США.
Ранее мы сообщали, что Трамп требовал от главы Пентагона убить Асада.
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