Британия отправила войска против России [ Редактировать ]
Министр обороны Британии Гэвин Уильямсон заявил, что Великобритания оставляет в Германии сотни военных, для сдерживания России.
Министр отметил, что на данный момент речь идет о 200 военнослужащих, в месте с которыми в Германии остаются 400 членов их семей, сообщает strana.ua со ссылкой на The Sunday Times.
Такое количество военных должны показать готовность Британии защищать Европу и после Brexit, а также указать Германии на необходимость увеличить расходы на оборону.
"К числу тех, кто должен остаться в Германии, относится инженерный полк, который является ведущим подразделением НАТО по переправам через реки, что позволяет танкам вступать в бой там, где были разрушены мосты", - сказано в сообщении.
Также британцы сохранили за собой полигон близ города Падерборн, площадью более 100 кв. км, который используется для отработки применения танков в бою и масштабных маневров с участием пехоты и бронетехники.
Министр подчеркнул, что британской технике лучше оставаться "на линии фронта", чем "гнить в казармах в Великобритании".
"Угроза с Востока никуда не денется, мы переосмысливаем сокращение сил в Германии", - подчеркнул министр.
Тем временем на Донбассе обнаружили танки России.
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