Украинская певица Настя Каменских приготовила для фанатов новую песню - рэп-композицию с провокационным названием "Попа, как у Ким".

Настя призналась, что мечтает получить "Гремми", поэтому песня обещает стать хитом мирового уровня.

"У меня есть мечта. Я всегда мечтала о "Грэмми" и очень хочу в этом направлении развиваться. Во-первых, мы договорились с Потапом, что у нас дуэтная пауза. А это уже большой шаг, потому что "Грэмми", я хотела получить все же сама. А сейчас я сделала еще рэп-песню под названием "Попа, как у Ким". Поэтому у меня очень много планов", - сказала Каменских в интервью одной из телепередач, пишут fakty.ua.

По словам Каменских, идея песни появилась у нее на отдыхе в Калифорнии. Кроме Калифорнии она успела побывать и в Италии, где по "стечению обстоятельств" оказался и Потап с друзьями.

"Был не только Потап, мы ехали с друзьями. Это был самый вкусный отдых, самый смешной мой отдых, потому что мы только смеялись и ели", - поделилась Каменских.

Скорее всего название новой песни обыгрывает модельные ягодицы американской шоу-звезды Ким Кардашьян, которые внезапно оказались подделкой.