Массовые протесты в России: людей избивают и "пакуют" в автозаки сотнями (видео) [ Редактировать ]
В России во время массовых акций протестов против пенсионной реформы задержали сотни человек и избили журналистов.
Так, в Москве между полицией и участниками акции произошли столкновения. Правоохранители применили грубую силу к активистам, передает "Радио Свобода".
"Митингующие кидали в правоохранителей бутылки и пытались прорвать оцепление. Полицейские задержали несколько детей и женщин.. Канал RTVi сообщает, что их фотограф пострадал от действий полицейских", - говорится в сообщении.
Всего в 19 городах задержали как минимум 291 человека, сообщает "ОВД-Инфо".
"Данные по Петербургу, Омску и Екатеринбургу активно уточняются", - сказано в сообщении.
В Москве во время задержаний на Большой Дмитровской сотрудники полиции ударили корреспондентку "Дождя" Марию Борзунову дубинкой в ребра. В Петербурге в одной из задержанных - эпилепсия, у еще одной - приступ клаустрофобии.
Задержания на Большой Дмитровской. Нашему корреспонденту Маше Борзуновой тоже досталось дубинкой по ребрам pic.twitter.com/NhKi5JGJyn— Телеканал Дождь (@tvrain) 9 сентября 2018 г.
Сотрудники правоохранительных органов охраняют протестующих в Москве (нет). Видео: Новая Газетаhttps://t.co/kfEMVXuSFl pic.twitter.com/vcG8wnUx3S— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 9 сентября 2018 г.
Евгений Ройзман, как и всегда, пришёл на протестную акцию вместе с жителями Екатеринбурга. Его задержали и усадили в автозак. https://t.co/9ftP4MTAt0 pic.twitter.com/zQjp2GsUei— Навальный LIVE (@navalnylive) 9 сентября 2018 г.
За неделю до этого в Германии в ходе акций протестов за и против миграционной политики немецких властей были задержаны около 300 человек.
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