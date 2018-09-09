В России протестуют против пенсионной реформы. Фото: t.me/Crexcrexcrex

В России во время массовых акций протестов против пенсионной реформы задержали сотни человек и избили журналистов.

Так, в Москве между полицией и участниками акции произошли столкновения. Правоохранители применили грубую силу к активистам, передает "Радио Свобода".

"Митингующие кидали в правоохранителей бутылки и пытались прорвать оцепление. Полицейские задержали несколько детей и женщин.. Канал RTVi сообщает, что их фотограф пострадал от действий полицейских", - говорится в сообщении.

Всего в 19 городах задержали как минимум 291 человека, сообщает "ОВД-Инфо".

"Данные по Петербургу, Омску и Екатеринбургу активно уточняются", - сказано в сообщении.

В Москве во время задержаний на Большой Дмитровской сотрудники полиции ударили корреспондентку "Дождя" Марию Борзунову дубинкой в ​​ребра. В Петербурге в одной из задержанных - эпилепсия, у еще одной - приступ клаустрофобии.

Задержания на Большой Дмитровской. Нашему корреспонденту Маше Борзуновой тоже досталось дубинкой по ребрам pic.twitter.com/NhKi5JGJyn — Телеканал Дождь (@tvrain) 9 сентября 2018 г.

Сотрудники правоохранительных органов охраняют протестующих в Москве (нет). Видео: Новая Газетаhttps://t.co/kfEMVXuSFl pic.twitter.com/vcG8wnUx3S — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 9 сентября 2018 г.

Евгений Ройзман, как и всегда, пришёл на протестную акцию вместе с жителями Екатеринбурга. Его задержали и усадили в автозак. https://t.co/9ftP4MTAt0 pic.twitter.com/zQjp2GsUei — Навальный LIVE (@navalnylive) 9 сентября 2018 г.

За неделю до этого в Германии в ходе акций протестов за и против миграционной политики немецких властей были задержаны около 300 человек.