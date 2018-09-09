Российские военные самолеты провели наиболее жесткую за последний месяц атаку в сирийской провинции Идлиб.

В течение трех часов российская авиация нанесла более 60 ударов на юге подконтрольной вооруженной оппозиции в провинции Идлиб, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на AFP.

В результате авиаударов погибло четверо гражданских, среди которых женщина и двое детей.

Удары поразили подземный госпиталь, нанеся ущерб зданию и оборудованию. Также атакам подверглись и другие объекты.

По данным правозащитников, целью ударов были позиции джихадистов и вооруженной оппозиции.

Таким образом российская и сирийская авиации продолжили интенсивные бомбардировки в провинциях Идлиб и Хама. В атаках принимают участие сирийские вертолеты, которые сбрасывают бочковые бомбы с поражающими осколками.

Ранее Министерство обороны России подтвердило нанесение авиаударов в сирийской провинции Идлиб 4 сентября.