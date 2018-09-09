Россия нанесла сразу 60 авиаударов по Идлибу, погибли дети [ Редактировать ]
Российские военные самолеты провели наиболее жесткую за последний месяц атаку в сирийской провинции Идлиб.
В течение трех часов российская авиация нанесла более 60 ударов на юге подконтрольной вооруженной оппозиции в провинции Идлиб, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на AFP.
В результате авиаударов погибло четверо гражданских, среди которых женщина и двое детей.
Удары поразили подземный госпиталь, нанеся ущерб зданию и оборудованию. Также атакам подверглись и другие объекты.
По данным правозащитников, целью ударов были позиции джихадистов и вооруженной оппозиции.
Таким образом российская и сирийская авиации продолжили интенсивные бомбардировки в провинциях Идлиб и Хама. В атаках принимают участие сирийские вертолеты, которые сбрасывают бочковые бомбы с поражающими осколками.
Ранее Министерство обороны России подтвердило нанесение авиаударов в сирийской провинции Идлиб 4 сентября.
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