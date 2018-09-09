В киевском метро самоубийца разбил поезду лобовое стекло (фото) [ Редактировать ]
9 сентября на станции киевского метро "Контрактовая площадь"перед поездом упал парень.
Пострадавшего при падении сбил прибывающий поезд - лобовое стекло кабины машиниста разбито. На вид молодому человеку около 30 лет.
"Движение возобновили очень быстро. Паники не было", - сообщила kiev.vgorode.ua очевидец Марина Борисова.
Молодого человека увезла скорая. Поезда курсируют с обычным графиком.
"Сбой в графике произошел из-за пассажира на пути по станции "Контрактовая площадь". Пассажира доставлены в больницу. Жив. По предварительной информации планировал совершить самоубийство", - сообшила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.
Молодого человека увезла скорая. Фото: Марина Борисова.
Ранее возле станции киевского метро "Гидропарк" обнаружили тело мужчины.
по теме
В Киеве мужчина выбросился из окна 9 этажа
В субботу, 25 августа, из окна 9 этажа жилого дома выбросился 36-летний мужчина
В Киеве пьяный насмерть сбил женщину на тротуаре (видео)
В Дарницком районе Киева пьяный водитель насмерть сбил женщину и "вылетел" на территорию садового центра
"Разборки" в центре Киева закончились стрельбой (видео)
В центре Киева возле Arena-City произошла драка со стрельбой. В итоге в ход пошли "розочки"
Возле станции метро "Гидропарк" обнаружили тело киевлянина
В Киеве возле станции метро "Гидропарк" спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям достали из Днепра тело молодого парня
В Киеве из-за аварии на дороге появилось "озеро" (фото)
В Соломенском районе Киева прорвало водопровод, сильный поток воды на время осложнил движение на проезжей части