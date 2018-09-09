9 сентября на станции киевского метро "Контрактовая площадь"перед поездом упал парень.

Пострадавшего при падении сбил прибывающий поезд - лобовое стекло кабины машиниста разбито. На вид молодому человеку около 30 лет.

"Движение возобновили очень быстро. Паники не было", - сообщила kiev.vgorode.ua очевидец Марина Борисова.

Молодого человека увезла скорая. Поезда курсируют с обычным графиком.

"Сбой в графике произошел из-за пассажира на пути по станции "Контрактовая площадь". Пассажира доставлены в больницу. Жив. По предварительной информации планировал совершить самоубийство", - сообшила пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

Молодого человека увезла скорая. Фото: Марина Борисова.

Ранее возле станции киевского метро "Гидропарк" обнаружили тело мужчины.