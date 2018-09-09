Селена Гомес увеличила грудь (фото) [ Редактировать ]
Известная американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала в Instagram снимки, на которых она пьет коктейль в одном из ночных клубов, при этом на ней надето платье без бретелек черного цвета.
Внимание подписчиков сразу же привлек бюст певицы - по мнению многих из них он заметно увеличился в размерах.
Менее чем за сутки публикация собрала более 8 миллионов лайков и неописуемое множество восхищенных комментариев:
Вполне возможно, что дело не в пластической операции а в том что Селена снова стремительно набирает вес.
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