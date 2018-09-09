Известная американская певица и актриса Селена Гомес опубликовала в Instagram снимки, на которых она пьет коктейль в одном из ночных клубов, при этом на ней надето платье без бретелек черного цвета.

Внимание подписчиков сразу же привлек бюст певицы - по мнению многих из них он заметно увеличился в размерах.

Менее чем за сутки публикация собрала более 8 миллионов лайков и неописуемое множество восхищенных комментариев:

Вполне возможно, что дело не в пластической операции а в том что Селена снова стремительно набирает вес.