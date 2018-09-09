Сирийская и российская авиация снова бомбила провинции Хама и Идлиб - это последний оплот антиправительственных группировок в Сирии.

В течение последних суток нанесли около 70 ударов. Среди прочего, по данным турецкого агенства "Анадолу", вертолеты сирийской армии сбросили бочковые бомбы на здание больницы в районе поселка Хас.

Дамаск готовится к крупному наступлению, чтобы вернуть контроль над Идлибом. Авиаудары там возобновились после того, как Россия, Иран и Турция на саммите в пятницу не смогли договориться о перемирии в провинции.