Российская авиация нанесла бомбовый удар по Сирии [ Редактировать ]
Сирийская и российская авиация снова бомбила провинции Хама и Идлиб - это последний оплот антиправительственных группировок в Сирии.
В течение последних суток нанесли около 70 ударов. Среди прочего, по данным турецкого агенства "Анадолу", вертолеты сирийской армии сбросили бочковые бомбы на здание больницы в районе поселка Хас.
Дамаск готовится к крупному наступлению, чтобы вернуть контроль над Идлибом. Авиаудары там возобновились после того, как Россия, Иран и Турция на саммите в пятницу не смогли договориться о перемирии в провинции.
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