Армейцы на передовой готовятся к осенне-зимнему периоду и особо тщательно оборудуют свои укрепления. Причем, не только практично, но и креативно. У кого блиндажи как дом родной - видел Геннадий Вивденко.

Это претендент на образцово-показательный блиндаж для всего северо-восточного фронта. В одной из лесопосадок луганской степи вблизи поселка Крымское украинские бойцы выстроили себе новый блиндаж. Утеплитель, обшивка, отражатель, всегда горячая вода. Нагреватель - старый, боевой, проверенный.

"Четвертый год буржуйка. Прекрасно работает, хорошо. Большое спасибо людям, которые это сделали. Волонтеры, да", - говорит Павел, военнослужащий ВСУ.

Особая гордость - душевая "Топтун". И экономия, и утренняя зарядка для личного состава опорника - взводного опорного пункта.

"Душевая "Топтун". Тоже тут ребята сделали. Очень прекрасная вещь - все просто делается. И вот, пожалуйста - мыться", - говорит Павел, военнослужащий ВСУ.

Им юмор и жить и воевать помогает. Нет возможности посмотреть телевизор? - нарисовали его на плакате. Там в экране - командир опорника - Павел, с позывным "Казах".

"Вот пацаны сделали "казахское" телевиденье. Это прикол просто такой - ребята пошутили", - рассказывает Павел, военнослужащий ВСУ.

Весь мусор собирают, вывозят. Командир следит строго. Пластиковые бутылки сдают в тылу - в Северодонецке. Побратим Павла - Виктор, отмечает, - все это, несмотря на то, что бои под Крымским продолжаются.

"При тому що оголошено "шкільне перемир'я", для них перемир'я - це порожнє слово. Надалі порушують його. Стрілкотня звичайна. РПГ застосовують, все що можуть", - рассказывает Виктор, военнослужащий ВСУ.

Грядет похолодание. Но топливный запас - уже есть.

На этой передовой позиции у поселка Крымское, главное - приготовили загодя. Пока стояла сентябрьская жара - насушили бревен, нарезали, нарубили дров - к холодам готовы.

Не отстают наши бойцы и на Донецком направлении - под Красногоровкой приглашают в блиндаж класса "люкс".

"Сейчас это временный наш дом. Заходите пожалуйста. Вот это - то, что получилось у нас. Решили сделать что-то человеческое, чтоб можно было жить", - приглашает Андрей, военнослужащий ВСУ.

Многие бойцы на этом опорнике на гражданке были строителями. Они и сделали в укреплении - то, что в обиходе называлось "евроремонт".

"Евро не евро, но ми сделали так, чтобы чувствовать себя немножко по домашнему. Не думать, что везде война, чтобы сюда спуститься и чувствовать, что ты в семье", - говорит Андрей, военнослужащий ВСУ.

Это напоминает популярные телепередачи о ремонтах - все практично, с выдумкой, со смекалкой. Здесь даже плинтусы есть - под слоями сверху из бревен и бетонных плит - защищающих от обстрелов.

"Обшито доской, плюс металлом - где буржуйка, где опасная зона. Для своей безопасности", - рассказывает Андрей, военнослужащий ВСУ.

Для защиты и комфорта - вокруг буржуйки мелкие камешки. У каждого вмонтированы свои розетки для личных гаджетов. Есть компьютер и стереосистема. Все это - помощь бригады, волонтеров и личные средства.

Минобороны объявило конкурс по всей линии фронта на лучший взводно-опорный пункт - от Приазовья на юге - до Станицы Луганской на севере.

"Переможець на кращий ВОП отримає 100 тисяч гривень. Я впевнений, що у нас хлопці живуть однією сім'єю. Гроші, отримані за перемогу будуть розподілені взаємно між собою", - говорит Олег Сидоренко, офицер командования войсковой части.

Второе место - 80 тисяч гривен, третье - 60. При определения победителя учитывается качество блиндажей, траншей, душевых, санузлов, мест хранения оружия. Результаты конкурса командования обещало объявить через месяц - к началу холодов на фронте.