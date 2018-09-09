Российская угроза: Британия оставляет свои войска в Германии [ Редактировать ]
После выхода из ЕС Британия оставит своих военных в Германии - из-за возрастающей угрозы со стороны России. Такое решение принял министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон.
По его словам, так Лондон докажет Европе, что готов защищать ее и после Брекзита. А Берлину - намекнет на необходимость повысить расходы на оборону.
В Германии Британия оставит инженерный полк, полигон и склад бронетранспортеров. Ранее британцы планировали вывести войска до 2020 года.
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