После выхода из ЕС Британия оставит своих военных в Германии - из-за возрастающей угрозы со стороны России. Такое решение принял министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон.

По его словам, так Лондон докажет Европе, что готов защищать ее и после Брекзита. А Берлину - намекнет на необходимость повысить расходы на оборону.

В Германии Британия оставит инженерный полк, полигон и склад бронетранспортеров. Ранее британцы планировали вывести войска до 2020 года.