Все танковые бригады и механизированные подразделения Украины, имеющие на вооружении танки, укомплектованы на 100%, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, во время рабочей поездки в район проведения Операции Объединенных сил (ООС), поздравляя военнослужащих-танкистов с профессиональным праздником.

"Сегодня у нас есть возможность комплектовать корпус резерва танковых подразделений, которые готовы и в любое время могут пополнить некомплект, если он будет. А при необходимости, при принятии соответствующего решения, выполнять задачи по назначению", - сообщил Полторак, передает пресс-служба Минобороны.

Министр добавил, что происходит модернизация систем навигации, приборов ночного видения, а также средств связи для того, чтобы эффективно выполнять поставленные задачи.

Также украинских танкистов поздравили Президент Украины Петр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов и командующий ООС Сергей Наев.