Массовые протесты в России: сколько человек задержали [ Редактировать ]
В 33 российских городах задержали уже около 800 человек, которые выступили с акциями протеста против повышения пенсионного возраста.
Об этом сообщает ОВД-Инфо.
Правозащитный портал дает полную раскладку количества задержанных в различных городах России:
- Санкт-Петербург - 354 человек;
- Екатеринбург - 129;
- Краснодар - 60;
- Пермь - 48;
- Москва - 36;
- Омск - 32;
- Казань - 22;
- Тверь - 19;
- Уфа - 17;
- Хабаровск - 14;
- Томск - 13;
- Белгород - 12;
- Новосибирск, Челябинск - по 10 человек;
- Псков - 9;
- Волгоград, Ставрополь, Владивосток - по 6 человек;
- Комсомольск-на-Амуре, Тюмень - по 5 человек;
- Якутск, Набережные Челны, Магнитогорск - по 4 человека;
- Наро-Фоминск - 3;
- Кемерово, Новокузнецк - по 2 человека;
- Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Орёл, Иркутск, Кострома, Ярославль - по одному человеку.
Напомним, что в России во время массовых акций протестов против пенсионной реформы задержали сотни человек и избили журналистов.
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