Полицейские на акции против пенсионной реформы в Новосибирске

В 33 российских городах задержали уже около 800 человек, которые выступили с акциями протеста против повышения пенсионного возраста.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

Правозащитный портал дает полную раскладку количества задержанных в различных городах России:

Санкт-Петербург - 354 человек;

Екатеринбург - 129;

Краснодар - 60;

Пермь - 48;

Москва - 36;

Омск - 32;

Казань - 22;

Тверь - 19;

Уфа - 17;

Хабаровск - 14;

Томск - 13;

Белгород - 12;

Новосибирск, Челябинск - по 10 человек;

Псков - 9;

Волгоград, Ставрополь, Владивосток - по 6 человек;

Комсомольск-на-Амуре, Тюмень - по 5 человек;

Якутск, Набережные Челны, Магнитогорск - по 4 человека;

Наро-Фоминск - 3;

Кемерово, Новокузнецк - по 2 человека;

Красноярск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Орёл, Иркутск, Кострома, Ярославль - по одному человеку.

Напомним, что в России во время массовых акций протестов против пенсионной реформы задержали сотни человек и избили журналистов.