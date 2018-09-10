У Києві відбулися міжнародні змагання з велогонок [ Редактировать ]
Міжнародні змагання велосипедистів "Гран-прі Києва" відбулися на столичному велотреку - вперше після його реконструкції. Це - рейтинговий турнір, який внесено до календаря Міжнародного союзу велосипедистів. Українці стали першими в 16-ти категоріях із 24-х видів змагань. Про звитяги наших спортсменів - Ольга Клюєва докладніше.
Цього свята спорту могло не бути. Збережений київський велотрек - одна з небагатьох перемог громадськості над свавіллям забудовників. Десять років тому на місці спортивної арени мали вирости багатоповерхівки, втім активісти буквально відбили велотрек у сусіднього ЖК.
"В нього складна історія. Він був під ризиком повного руйнування - будівельна компанія намагалась його розібрати. Були судові процеси з розірвання договорів з цим забудовником", - розповідає Володимир Мельник, директор київського велотреку.
Потім були два роки реконструкцій - і ось цими вихідними понад 100 спортсменів з десяти країн змагалися в техніці та швидкості на велоарені, обладнаній за новітніми технологіями.
"Трек просто чудовий, надсучасний. Я отримав прекрасний досвід і чудові враження від цих змагань у Києві", - вражений Кенет Меркен, спортсмен з Бельгії.
До Києва на змагання прибули велосипедисти з Іспанії, Грузії, Бельгії, Білорусі, Азербайджану та Південно-Африканської республіки. Спортсмени в захваті - як від покриття траси, так і від самої атмосфери.
"Так как трек в центре города - для зрителей это очень хорошо - посмотреть гонки, поболеть", - говорить Євген Корольок, чемпіон світу у велоперегонах на треку.
Змагання збіглися в часі з доволі поважною датою. Днями київському велотреку виповнилося 106 років.
"В 1913 году на этом сооружении провели первые российские Олимпийские игры. Историки посчитали - на этом треке повышали спортивное мастерство 42 чемпиона мира", - розповідає Олександр Пригунов, організатор велоперегонів "Гран-прі Києва".
"Гран-прі Києва" завершився перемогою українських спортсменів у більшості заїздів.
"В Киеве и в Украине сейчас популяризуется велоспорт. В планах у нас провести три международные гонки на этом треке", - говорить Сергій Мухомор, голова асоціації велоспорту Києва.
Наступні міжнародні змагання вже запланували на весну.
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