Украину атакуют мощные магнитные бури [ Редактировать ]
Со вторника, 11 сентября, украинцев ждет новая волна магнитных бурь, которая продлится до конца недели.
Опасна она не только для людей на нашей планете. Магнитные бури также несут в себе угрозы для космоса, передают "Факты".
Отмечается, что в случае если колебания очень сильные – из строя могут выйти космические спутники, а космонавты – подвергнуться облучению.
"Во время мощных солнечных вспышек риск облучения есть даже у авиапассажиров. Кроме того, нарушаются радиосигналы и связь, перегружаются линии электропередач", - говорится в материале.
Поэтому и врачи, и ученые сходятся в одном: во время магнитных бурь надо быть бдительным, однако бояться их – не стоит. Вместо этого лучше постоянно заботиться о здоровье, чтобы катаклизмы природы на самочувствие не влияли.
Ранее мы сообщали, что магнитные бури всколыхнут Украину раньше прогнозов.
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