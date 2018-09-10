Со вторника, 11 сентября, украинцев ждет новая волна магнитных бурь, которая продлится до конца недели.

Опасна она не только для людей на нашей планете. Магнитные бури также несут в себе угрозы для космоса, передают "Факты".

Отмечается, что в случае если колебания очень сильные – из строя могут выйти космические спутники, а космонавты – подвергнуться облучению.

"Во время мощных солнечных вспышек риск облучения есть даже у авиапассажиров. Кроме того, нарушаются радиосигналы и связь, перегружаются линии электропередач", - говорится в материале.

Поэтому и врачи, и ученые сходятся в одном: во время магнитных бурь надо быть бдительным, однако бояться их – не стоит. Вместо этого лучше постоянно заботиться о здоровье, чтобы катаклизмы природы на самочувствие не влияли.

Ранее мы сообщали, что магнитные бури всколыхнут Украину раньше прогнозов.