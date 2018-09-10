Туреччина стягує бронетехніку до кордону з Сирією [ Редактировать ]
Туреччина стягує бронетехніку до кордону з Сирією - повідомила агенція "Анадолу".
Зокрема, до провінції Хатай спорядили танки, бронетранспортери та ракетні комплекси. За даними місцевих журналістів, кордон перекрили, щоб не допустити напливу біженців і терористів.
Хатай межує із провінцією Ідліб, на яку сирійський режим саме планує масштабний наступ. Це - останній оплот антиурядових сил у Сирії.
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