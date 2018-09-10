У Житомирі забігом відзначили День міста [ Редактировать ]
У Житомирі до дня міста влаштували напівмарафон. У ньому взяли участь понад три тисячі бігунів. Долали дистанції в три, десять та 21 кілометр.
Для дітей були окремі забіги - на 300 метрів та 1 кілометр. До учасників долучився і міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко. Він наголосив на важливості розвитку спорту в Україні.
"Коли виховуються в громаді спортсмени, це заряджає практично всю Україну. Для нас важливо, щоб вся Україна сьогодні прагнула в своїй стратегії розвитку мати таку велику частину, як спорт", - наголосив Генадій Зубко, віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.
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