Магнитные бури: что это и как защититься [ Редактировать ]
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Ученые то и дело пугают жителей земли магнитными бурями разной силы. На них же принято списывать плохое самочувствие, скверное настроение и даже неудачи на работе. Но так ли "всемогущи" эти самые магнитные бури? Или мы их даже недооцениваем?
Podrobnosti.ua решили разобраться в этом вопросе.
Что такое магнитные бури?
Все дело в Солнце, вспышках на нем и неравном давлении.
Дело в том, что Землю окружает эдакий щит, оберегающий планету от солнечной радиации - магнитосфера. На нее извне воздействует солнечный ветер. В обычных условиях давление потока и магнитосферы - равное. Но во время вспышек на Солнце увеличивается скорость солнечного ветра, усиливается его давление, а магнитосфера будто сжимается, провоцируя изменения в величинах тока. Это и есть магнитная буря.
Ученые не пришли к единому мнению о влиянии подобных изменений на людей или животных. Тем не менее, врачи отмечают ухудшение самочувствия у людей, особенно - метеозависимых.
Как защититься от влияния магнитных бурь?
Даже здоровым людям стоит внимательнее прислушиваться к себе во время таких перепадов. И предпринимать простые шаги, дабы чувствоваться себя отлично:
- Высыпаться;
- Следить за питанием: в период бурь лучше сократить употребление углеводов и увеличить употребление белков;
- Пить больше воды;
- Как можно меньше курить;
- Исключить из рациона алкоголь;
- Как можно больше ходить пешком, однако не перегружать организм тренировками;
- Принимать контрастный душ.
Для людей с повышенным давлением магнитные бури - гораздо более ощутимый стресс. Всегда следует иметь при себе лекарства "быстрого реагирования".
Для людей с пониженным давление это тоже немалый риск. Повышающие давление таблетки стоит держать под рукой, а также быть более осторожным. Например, не вставать резко с кровати.
Раздражительным и импульсивным людям рекомендуется принимать травяные успокоительные, потому что в период магнитных бурь раздражительность и нервозность будет увеличиваться.
Подверженным общей слабости и утомляемости людям рекомендуют употреблять женьшень или китайский лимонник. Кроме этого, можно включить в рацион различные биодобавки, так как слабость и утомляемость будут прогрессировать.
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