Ученые то и дело пугают жителей земли магнитными бурями разной силы. На них же принято списывать плохое самочувствие, скверное настроение и даже неудачи на работе. Но так ли "всемогущи" эти самые магнитные бури? Или мы их даже недооцениваем?

Podrobnosti.ua решили разобраться в этом вопросе.

Что такое магнитные бури?

Все дело в Солнце, вспышках на нем и неравном давлении.

Дело в том, что Землю окружает эдакий щит, оберегающий планету от солнечной радиации - магнитосфера. На нее извне воздействует солнечный ветер. В обычных условиях давление потока и магнитосферы - равное. Но во время вспышек на Солнце увеличивается скорость солнечного ветра, усиливается его давление, а магнитосфера будто сжимается, провоцируя изменения в величинах тока. Это и есть магнитная буря.

Ученые не пришли к единому мнению о влиянии подобных изменений на людей или животных. Тем не менее, врачи отмечают ухудшение самочувствия у людей, особенно - метеозависимых.

Как защититься от влияния магнитных бурь?

Даже здоровым людям стоит внимательнее прислушиваться к себе во время таких перепадов. И предпринимать простые шаги, дабы чувствоваться себя отлично:

Высыпаться;

Следить за питанием: в период бурь лучше сократить употребление углеводов и увеличить употребление белков;

Пить больше воды;

Как можно меньше курить;

Исключить из рациона алкоголь;

Как можно больше ходить пешком, однако не перегружать организм тренировками;

Принимать контрастный душ.

Для людей с повышенным давлением магнитные бури - гораздо более ощутимый стресс. Всегда следует иметь при себе лекарства "быстрого реагирования".

Для людей с пониженным давление это тоже немалый риск. Повышающие давление таблетки стоит держать под рукой, а также быть более осторожным. Например, не вставать резко с кровати.

Раздражительным и импульсивным людям рекомендуется принимать травяные успокоительные, потому что в период магнитных бурь раздражительность и нервозность будет увеличиваться.

Подверженным общей слабости и утомляемости людям рекомендуют употреблять женьшень или китайский лимонник. Кроме этого, можно включить в рацион различные биодобавки, так как слабость и утомляемость будут прогрессировать.