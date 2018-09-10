11 сентября ежегодно отмечается большой праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Православная церковь относит Усекновение главы Иоанна Предтечи к числу великих праздников. 11 сентября посвящено памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, которому отрубили голову по приказу тетрарха Ирода. Полное название праздника в богослужебных книгах Православной церкви: "Усекновение честныя главы, честнаго славнаго Пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна"

Иоанн Креститель - пророк, который возвестил людей о приходе Иисуса Христа. Пророка называют Предтечей, потому что он предшествовал Христу, то есть готовил людей к принятию на земле Сына Божия. Крестителем – так как крестил в водах реки Иордан самого Иисуса Христа.

Усекновение главы Иоанна Предтечи - это не праздник, а скорее почитание памяти пророка, который нес веру в народ как выражение скорби христиан о насильственной смерти великого пророка.

Что нельзя делать 11 сентября на Иоанна Предтечи

В какой бы день недели этот праздник не попадал, включая воскресенье, этот день всегда считается днем строгого поста, запрещено есть не только мясную и молочную пищу, но даже рыбу.

Накануне праздника вечером служится всенощное бдение - торжественное, праздничное, богослужение, которое проводится от захода солнца до рассвета (примерно с 18 часов до 6 часов

11 сентября считается очень энергетически сильным днем. Считается, что тот, кто соблюдает пост в этот день будут прощены все грехи, люди издавна верили в то, что в этот день человека исполнится любое желание, которое будет загадано.

Издавна у людей существует запрет на пользование острыми, колющими, режущими предметами: ножом, ножницами и т.д. "Кто на Усекновение ножом пользуется, сам без головы останется" - говорят в народе.

Нельзя ничего резать, особенно продукты круглой формы: капусту, арбузы, хлеб, помидоры и т.д. – так как круглое ассоциируется с отрубленной головой Крестителя. Хлеб, например, в этот день ломали руками, но не резали.



Среди народных приметы существует запрет на танцы, песни и любое веселье в это день. Связано это с танцем Саломеи, падчерицы Ирода, по просьбе которой и был обезглавнел Иоанн Креститель. Считается, что тот, кто в этот день танцует, тот берет на себя тот грех, который когда-то взяла на себя Саломея.

Примета на Усекновение



В народе существует примета о белой собаке, которая может встретиться на Усекновение. Белая собака - символ достатка и благополучия, который она привлекает в ваш дом. Люди верили, что если 11 сентября за вами увязалась белая собака, это сам Иоанн Креститель благословляет праведного человека на удачу. Люди не прогоняли собаку в день Усекновения, а старались угостить чем-то вкусным, привлекая в дом удачу.