Постріли з кулеметів, гармат і танка чути було напередодні поблизу Вінниці. Українські реконструктори відтворили події Другої світової на території колишньої ставки Гітлера в області. Матеріал Анастасії Старовойт - звідти.

Травень 45-го. Кінець війни. Німецька армія програє і поступово відступає. Біля австрійського містечка Грац триває воєнна операція за участі радянських військ та союзників - Британії і Сполучених Штатів.

Стрілянина не вщухає, є поранені. Лейтенант медичної служби США - Алекс Джадсон - в епіцентрі бойових дій.

"Я занимаюсь госпиталем, я занимаюсь ранеными, перевязываю их, принимаю в госпитале новых поступающих", - розповідає Олександра Присяжна, реконструктор.

Ця кривава бійня - лише реконструкція в рамках міжнародного фестивалю - "Жива історія "Вервольф".

Віталій Головенько, організатор фестивалю.

"Хочемо показати своє бачення історії іншим людям, показати без прикрас і коментарів. Для того, щоб ті, хто побачить військово-історичну реконструкцію - змогли скласти свою думку про ті події, які ми відтворюємо. Щоб кожен міг задати собі питання: а чому це відбувалося?

Тут усе, як за часів Другої світової - військова форма, зброя і навіть техніка. Усе зібрано самотужки і максимально нагадує оригінал.

"Це наша гордість - амбуланс, це наша "медичка". Це мабуть перша відтворена в Україні реалістична справжня "швидка" американської армії. Ми знаходимо це все або в Україні у вигляді уламків і відновлюємо, або в Європі - купуємо так само у вигляді уламків", - розповідає Ярослав Маноха, реконструктор.

Місце реконструкції - теж історичне. Головна ставка Гітлера в східній Європі - "Вервольф". За часів війни її охороняли численні пересувні патрулі. З повітря - захищали батареї зенітних гармат і винищувачі з Калинівського аеродрому. Реконструкторам це місце допомагає краще вжитися в роль.

"Це надзвичайно цікаво. - Показать людям, как жила армия Вермахта. Есть ребята - занимаются реконструкцией красной армии, УПА", - говорять Роман Лісовий та Юрій Усачов, реконструктори.

"Живое кино, которое мы здесь создаём. Мы пытаемся пережить, почувствовать и показать, как на самом деле это происходило", - говорить Олександра Присяжна, ре конструктор.

Наступного року - фестивалю бути. Утім, що саме покажуть реконструктори - поки що таємниця.