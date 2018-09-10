Украинская певица Светлана Тарабарова родила первенца возлюбленному, продюсеру Алексею Бондарю.

Сын появился на свет 10 сентября. Первенец супругов родился в одном из роддомов Киева. И мама, и малыш чувствуют себя хорошо.

Светлана Тарабарова долгое время скрывала свою беременность. В итоге интересное положение исполнительница официально рассекретила в мае, снявшись в трогательной фотосессии, где продемонстрировала округлый животик.

Ранее мы писали о том, что Светлана Тарабарова поделилась эксклюзивным видео со свадьбы.