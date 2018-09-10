В понедельник, 10 сентября, столица Украина остановилась в пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.

Непростая ситуация сложилась на проспекте Бажана. Также затруднен подъезд к центральной части Киева от Воздухофлотского проспекта и улицы Жилянской.

Движение авто на Подоле тоже значительно затруднено. Также пробки на подъезде к мосту Патона.

В центральной части города местность вокруг цирка, Золотых ворот и метро Театральная является для водителей наиболее проблемной.

Ранее мы писали, что в киевском метро самоубийца разбил поезду лобовое стекло.