Киев "парализовали" пробки (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 10 сентября, столица Украина остановилась в пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google.
Непростая ситуация сложилась на проспекте Бажана. Также затруднен подъезд к центральной части Киева от Воздухофлотского проспекта и улицы Жилянской.
Движение авто на Подоле тоже значительно затруднено. Также пробки на подъезде к мосту Патона.
В центральной части города местность вокруг цирка, Золотых ворот и метро Театральная является для водителей наиболее проблемной.
Ранее мы писали, что в киевском метро самоубийца разбил поезду лобовое стекло.
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