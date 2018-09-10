Смертельна ДТП в Одесі: винуватцю аварії обиратимуть запобіжний захід [ Редактировать ]
Особу п'ятого потерпілого в одеській ДТП встановили. Це 37-річний мешканець Житомирщини. Знайшлися його родичі. Постраждалий досі у реанімації у вкрай важкому стані.
І сьогодні в суді обиратимуть запобіжний захід Олегові Симиренку - водію, який скоїв аварію.
Нагадаємо, у суботу 8 вересня його автівка на швидкості влетіла у зупинку громадського транспорту. Двоє людей загинули, ще п'ятеро зазнали травм. Сам кермувальник дістав лише легкі ушкодження.
Перехожі ледь не влаштували над ним самосуд. Уже відомо, що Симиренко - постійний учасник незаконних автоперегонів, які влаштовують на одеських вулицях. Чи був він напідпитку або під дією наркотиків - встановить експертиза, результати будуть готові найближчими днями.
Зараз підозрюваний під вартою - йому загрожує до десяти років ув'язнення.
по теме
ДТП в Одессе: озвучены новые подробности жуткой аварии
Последнюю информацию о состоянии пострадавших в этой кровавой аварии уже готов рассказать Андрей Анастасов, он на прямой связи со студией
ДТП в Одесі: винуватця аварії взяли під варту
В одеській поліції посилять заходи боротьби з незаконними автоперегонами - до рейдів проти дрифтерів залучатимуть активістів, які вже зголосилися допомогти правоохоронцям
В Одессе легковушка "снесла" людей на остановке
Как все произошло и что известно о водителе?
Пьяный водитель насмерть сбил киевлянку на тротуаре
Свидетели пытались спасти женщину, но травмы оказались несовместимы с жизнью - вскоре на место происшествия прибыла полиция и "скорая"
В Прикарпатье легковой автомобиль протаранил с микроавтобус, есть жертвы
Легковой автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом, в легковушке была семья - муж с женой и двумя маленькими детьми