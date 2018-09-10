Особу п'ятого потерпілого в одеській ДТП встановили. Це 37-річний мешканець Житомирщини. Знайшлися його родичі. Постраждалий досі у реанімації у вкрай важкому стані.

І сьогодні в суді обиратимуть запобіжний захід Олегові Симиренку - водію, який скоїв аварію.

Нагадаємо, у суботу 8 вересня його автівка на швидкості влетіла у зупинку громадського транспорту. Двоє людей загинули, ще п'ятеро зазнали травм. Сам кермувальник дістав лише легкі ушкодження.

Перехожі ледь не влаштували над ним самосуд. Уже відомо, що Симиренко - постійний учасник незаконних автоперегонів, які влаштовують на одеських вулицях. Чи був він напідпитку або під дією наркотиків - встановить експертиза, результати будуть готові найближчими днями.

Зараз підозрюваний під вартою - йому загрожує до десяти років ув'язнення.