Новый iPhone: cколько будет стоить гаджет [ Редактировать ]
iPhone 9 будет стоить дороже, чем предполагали ранее. Базовая модель iPhone будет стоить не 18,8 тысяч гривен , а около 24 тысяч. Стоимость гаджета с более емким накопителем будет выше. Об этом пишет "24 канал".
Apple не станет позиционировать новый смартфон с 6,1-дюймовым жидкокристаллическим дисплеем как "бюджетный". Эту нишу займут другие продукты, считают аналитики Goldman Sachs.
iPhone 9 будет прочный корпус из сплава стекла и алюминия. Устройство будет доступно в золотистом, черном, темно-синем, красном и оранжевом цветах.
Разрешение дисплея iPhone 9 - 2160 × 1080 пикселей. Соотношение сторон экрана - 18: 9 Apple оснастит смартфон системой камер TrueDepth и поддержкой функции сверхточного распознавания лиц Face ID.
Ранее мы писали о характеристиках новых iPhone.
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