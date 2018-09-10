Внутренне перемещенные лица в Украине теперь будут пользоваться упрощенной процедурой смены места голосования на президентских и парламентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В министерстве сообщили, что новой процедурой можно воспользоваться только на период проведения выборов президента Украины, народных депутатов и всеукраинского референдума.

"До принятия Постановления №129 такую возможность имели только внутренне перемещенные лица с временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и города Севастополя", - говорится в сообщении.

Раннее мы сообщали, что в ЕС не признают фейковые выборы на оккупированных территориях Донбасса.